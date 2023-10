Čović: Današnjim dogovorom smo snažno otvorili vrata EU

Sastanak predstavnika stranaka koje čine koaliciju na državnom nivou u Bosni i Hercegovini održan je u Istočnom Sarajevu u dobroj atmosferi, ustvrdila su na pres-konferenciji dvojica učesnika, predsjednici Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić i Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović.

Čović je, kaže, veoma zadovoljan načinom komunikacije i nivoom usaglašavanja „mada ima još puno toga što treba ispeglati“. Generalno je njegov utisak da su učesnici današnjim dogovorom ‘snažno otvorili vrata EU’ i što je veoma bitno, svi kazali da niko od njih ne smije kočiti bilo koji ekonomski projekat na čitavom prostoru BiH.

Finalizirano je, po Čovićevim rječima, da neke stvari treba ubrzano raditi na nivou Vijeća ministara kako bi oba doma Parlamentarne skupštine BiH zasjedala također u relativno kratkom vremenu i usvojili neke od potrebnih zakonskih akata prije dolaska predstavnika Evropske unije.

– Čini mi se da ćemo o svim drugim zakonima imati ubrzaniju dinamiku dogovaranja na narednom sastanku za petnestak dana, kada će domaćini biti predstavnici stranaka ‘Trojke’ – kazao je Čović.

Lider Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić podsjeća da je ranije uspostavljena praksa razgovora o stvarima i o kojima se ovi partneri ne slažu, ali treba da probaju približiti stavove i tražiti rješenja.

– Vrlo lako bi se moglo desiti da dva zakona – o Sudu BiH i o sprečavanju pranja novca, dobiju podršku do kraja mjeseca u državnom parlamentu prije posjete zvaničnice iz Evropske komisije Ursule von der Leyen, što bi značilo da su učesnici sastanka spremni, radi evropskog puta BiH, malo i potisnuti svoje političke odluke i nešto s čime se vjerovatno u načelu ponekad i ne slažemo. Jako je važno da nastavimo u ovoj atmosferi. Dogovorili smo intenziviranje saradnje, sastanke, do usvajanja ovih zakona – kazao je Nikšić.

Ujedno je najavio još jedan sastanak ovih političkih partnera prije sjednice državnog parlamenta. Domaćin tog susreta će biti predstavnici ‘Trojke’, kada će, po njegovim riječima, biti ‘utegnuto’ sve o čemu je danas razgovarano, kako bi Parlament usvojio zakone.

Od predstavnika Evropske unije bh. strana očekuje da i oni održe svoj dio dogovora „iako smo svjesni da i među njima onih koji nisu za otvaranje pregovaračkog statusa BiH i onih koji to intenzivno lobiraju“, kazao je lider SDP-a.

On se ipak nada da će BiH u dogledno vrijeme dobiti status koji će joj omogućiti otvaranje pregovora s Evropskom unijom.

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik rekao je da su na ovom sastanku na dnevnom redu bila inače aktuelna pitanja u zadnje vrijeme – zakon o sudu BiH i zakon o sprečavanju pranja novca, koje bi trebalo finalizirati kako bi ih Parlamentarna skupština BiH usvojila do kraja mjeseca.

Kad je riječ o Izbornom zakonu, dogovoreno je da se to pitanje „dalje kreće prema radnoj grupi koja bi trebalo da utvrdi elemente“.

– Što se tiče deklaracije odnosno rezulicije o suverenitetu Bosne i Hercegovine, koju smo mi predložili, partneri iz Federacije Bosne i Hercegovine nisu bili spremni da to podrže osim HDZ-a. Što se tiče Ustavnog sud BiH, vidljivo je da nema nikakvih pokretanja u tom pogledu; mi smo imali neke prijedloge i nije nam problem da to javno kažemo – mi iz Republike Srpske smatramo da treba krenuti ka izradi zakona o Ustavnom sudu kako bi bila zamijenjena participacija, odnosno učešće stranih sudija tako što bi izbor dvojice sudija bio iz Republike Srpske, četiri iz Federacije BiH, a umjesto trojice strnih sudija, bile bi sudije državljani BiH i birala bi ih Parlamentarna skupština BiH. Ostaje da prvenstveno partneri iz Federacije izuče prijedlog, da vide kako i vjerujem da to nije nova opstrukcija na prijedlog koji smo dali, pa vjerujem da će biti prihvaćen i uvažen te da se možemo brzo kretati ka tome – kazao je Dodik.

Kad je riječ o zakonu o sukobu interesa, u očekivanju je finalna verzija o kojoj treba razgovarati.

Po Dodikovim daljnjim navodima, na sastanku je bilo riječi i o projektima što su već duže u zastoju. On podsjeća da iz Republike Srpske smatraju da treba deblokirati projekte istočne i južne gasne interkonekcije, Buk Bijela i aerodrom Trebinje.

– Mislim da smo razgovarali o nekim kretanjima koja to mogu obezbijediti kako bismo mogli ići dalje; oni treba da daju finalno svoje određenje i tek onda možemo pričati kako bi to išlo dalje.

Kapitalno u svemu je pokušati da o onome što jeste 14 prioriteta, uvažavajući tajming vezan za izvještaj Evropske komisije za zemlje koje treba da se kreću ka Evropskoj uniji, uz činjenicu da Bosna i Hercegovina ima status kandidata i da u ovo vrijeme može da se odlučuje da li će dobiti pregovore ili ne, mi smo postavili i da imamo signale iz EU da treba bar još ponešto usvojiti kako bi to bio dobar signal za njih. I odabrali smo dva pitanja – pitanje suda BiH, gdje bošnjačka strana ima problem da sjedište Apelacionog odjeljenja bude u Banja Luci pa ostaće da se to usaglasi. Zakon o sprečavanja pranja novca trebalo bi da bude ne samo dio ispunjavanja agende od 14 prioriteta nego i dio sprečavanja mogućnosti da Bosna i Hercegovina bude stavljena na crnu listu u vezi s pranjem novca – rekao je Dodik.

Njegov je utisak da su u vezi s navedena dva pitanja, stvari na neki način relaksirane i otvorene današnjim sastankom.

Učesnici iz SNSD-a odnosno iz Republike Srpske su smatrali da treba da bude zaustavljeno svako odlučivanje na nivou BiH dok ne bude riješeno pitanje Ustavnog suda.

– Mislim da je veoma razumno da postupimo tako što ćemo ova dva zakona izdvojiti kako bismo dali Evropskoj uniji uvjerenje da će ona reagovati pozitvno i dati status pregovarača Bosni i Hercegovini u njenom daljnjem kretanju ka Evropskoj uniji – zaključio je Dodik.

(RTV Slon/Fena)