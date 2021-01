Da li će se imenovanje Bože Jurića za ministra zdravstva TK odraziti na GV Tuzla?!

Imenovanje Bože Jurića za ministra zdravstva u Vladi TK moglo bi imati posljedice po političku situaciju u Gradskom vijeću Tuzla. Naime, Jurić je bio dugogodišnji kadar HDZ-a, a nakon što je informacija o njegovom imenovanju bila poznata organi DF-a uputili su Instrukciju svojim vijećnicima u Gradskom vijeću, naloživši im da prekinu svaki vid političke saradnje sa vijećnicima iz većine, čime bi DF u Gradskom vijeću Tuzla otišao u opoziciju. Predsjednik Kantonalnog odobra ove stranke objašnjava da je u toku rekonstrukcija unutar Demokratske fronte.

”Kroz tu rekonstrukciju organa jednostavno napravit ćemo sistem ujednačenog djelovanja na svim nivoima vlasti. Voditi ćemo politiku kako se ona vodi. Ne na principu pojedinačnih dogovora, aranžmana itd. nećemo to dopustiti nikome, počevši od mene do bilo koga drugog,” rekao je za RTV Slon Zlatan Begić, predsjednik KO Demokratske fronte TK.

U Inicijativi se navodi da se otvorenom podrškom SDP-a, SBB-a i Naše stranke nedemokratskom projektu tzv. ”legitimnog predstavljanja” i ”autentičnih Hrvata, Srba i Bošnjaka” u srcu građanske Tuzle, nanosi ogromna šteta izgradnji demokratskog građanskog društva.

DF – ov zastupnik u Gradskom vijeću Emir Ćehajić ima sasvim drugačiju percepciju pomenute Instrukcije: ”Instrukcije koje su upućene nama kao klubu vijećnika nisu usklađene sa Statutom DF-a. Naprimjer, niti je KO niti Gradski odbor raspravljao na tu temu. Klub vijećnika DF-a će održati sastanak i donijeti odluku o daljem djelovanju i potom će obavijestiti javnost.”

No, Iz Kantonalnog odbora stižu jasne poruke:

”Ja dakle ne vjerujem da može doći do toga da bilo koji funkcioner DF-a odbije postupiti u skladu odluke višeg organa. Ukoliko se pak to desi mi ćemo to razmotriti šta su naši koraci… To bi značilo da preispitamo položaj i odnos stranke prema takvim pojedincima. Kao što rekoh… nadam se da do toga neće doći,” poručuje Begić.

Tako će sastanci u narednom periodu znatno odrediti politički kurs DF-a i zastupnika ove stranke u Gradskom vijeću. Sa druge strane iz Gradske organizacije SDP BiH objašnjavaju da do njih informacija o izlasku vijećnika DF-a nije stigla jer je očito da unutar ove stranke stvari nisu do kraja definisane.

”To nije tačna informacija i DF nije izašao iz koalicije u GV,” izjavio je Slađan Ilić, predsjednik Gradske organizacije SDP BiH Tuzla.

Ukoliko pak DF ode u opoziciju analitičari prognoziraju da to neće predstavljati problem jer bi se većini tada mogao pridružiti zastupnik PDA i HDZ-a. Sada slijede sastanci koji će odrediti daljnja dešavanja na ionako komplesnoj političkoj sceni.