U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana slaba kiša ili lokalni pljusak se prognoziraju uglavnom na području Krajine i jugozapadu Bosne, a rijeđe u centralnim područjima i Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24°C, na jugu zemlje do 26°C.

Uz stabilnije vremenske prilike, porast temperatura i kraće sunčane intervale, kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti jačih tegoba vezanih uz njihove bolesti. Mjestimične padavine u poslijepodnevnim satima, izraženije na zapadu zemlje, mogle bi u manjoj mjeri kvariti ugođaj. Preporučljivo je dan provesti na otvorenom, pri tome se slojevito odjenuti.