Danas kiša u većini dijelova BiH, nepovoljna i bioprognoza

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u većini područja, uglavnom poslije podne i tokom noći. Intenzivnije padavine u Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren do pojačan sa jakim udarima južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 12 do 18, na sjeveru Bosne do 20 °C.

Usljed pogoršanja vremenskih prilika, koje će se postepeno širiti sa zapada, opšta slika će većim dijelom dana biti lošija. Neuobičajeno visoke temperature, padavine i južno strujanje, kod hroničnih bolesnika uzrokovaće jačanje tegoba. Moguće su reakcije u vidu glavobolje, reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, razdražljivosti, nesanice. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.