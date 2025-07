Danas pljuskovi: Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

Danas

Danas u Tuzli očekujemo oblačno vrijeme s čestim pljuskovima tokom jutra i ranog popodneva. Temperature će varirati između 10°C ujutro i 16°C poslijepodne. Vjetar će biti umjeren, s udarima do 8,6 m/s. Preporučuje se obući vodootpornu jaknu i čizme zbog kiše, a uzmite i šal za toplije jutarnje sate. Upozorenje: Aktivno je upozorenje za obilne padavine od 20 do 40 l/m², koje traje od jučer u 22:00 do danas u 15:00.

7 Dana

U narednih sedam dana očekuje se postepeno poboljšanje vremena, s manje padavina i višim temperaturama. Najbolji dan za izlet je nedjelja, 13. jula, kada će biti vedro i toplo, s temperaturama do 32°C i minimalnim vjetrom. Preostali dani će biti suhi i sunčani, osim ponedjeljka, 14. jula, kada je moguć slabiji pljusak.

15 Dana

U periodu od 15 dana dominantno će vladati vruće i suho vrijeme, s temperaturama koje će se penjati i do 38°C. Najbolje vrijeme za putovanje je između 12. i 16. jula, kada će biti stabilno i ugodno, dok će krajem sedmice (od 20. jula) biti ekstremno vruće. Oprez je potreban zbog mogućih pljuskova 23. jula.

Kiša žuto Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu – region Tuzla

Početak upozorenja: 8. Juli 2025. 22:00

Kraj upozorenja: 9. Juli 2025. 15:00

Očkivana količina padavina između 20 i 40 l/m2.

Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.

