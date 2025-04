Danas nestabilno vrijeme s kišom

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom.

Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18°C, na jugu zemlje do 20°C.

Promjenjivo i nestabilno vrijeme i narednih dana uslovit će pretežno nepovoljne biometeorološke prilike u Bosni i Hercegovini, izraženije u centralnim i istočnim područjima. Povećana naoblaka, padavine i zahlađenje, kod meteoropata i hroničnih bolesnika će uzrokovati reakcije u vidu reumatskih bolova, glavobolje, promjene raspoloženja. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti.