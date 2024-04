Danas oblačno, s krajem dana moguća i kiša

Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana i tokom noći slabi lokalni pljuskovi su mogući u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni, a u Hercegovini, veći dio dana, jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 18 do 25, na jugu zemlje do 28 stupnjeva.

Biometeorološka prognoza