Danas oblačno sa kišom i pljuskovima

Danas se u Bosni i Hercegovine očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, a na vrhovima planinama sa snijegom.

Više padavina u centralnim, istočnim područjima Bosne, na sjeveru i zapadu Hercegovine. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje lokalno do 16 °C.

Biometeorološka prognoza