Danas oblačno sa padavinama

Danas će Bosni i Hercegovini prije podne prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana. Prije podne povremeno slab snijeg u istočnim područjima Bosne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 1 do 6, na jugu do 12°C

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je relativno nepovoljna. Postepeni prestanak padavina pozitivno će djelovati na opštu sliku, pri tome će pojačan osjet hladnoće, izraženije u unutrašnjosti zemlje, još uvijek uzrokovati probleme osjetljivim osobama. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, razdražljivosti, malaksalosti. Preporučljivo je posvetiti pažnju prikladnom odijevanju, a hronični bolesnici ne bi trebali pretjerivati sa aktivnostima. Drugi dio dana posvuda će biti malo ugodniji, pretežno zbog stabilizacije vremenskih prilika.