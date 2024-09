Danas oblačno sa slabijim padavinama

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 °C.

Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Uz ugodnije temperature zraka, većina ljudi će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod osoba osjetljivih na promjene biće slabije izražene. Neophodno je posvetiti nešto više pažnje odijevanju i zaštiti od hladnoće tokom jutarnjih sati. U drugom dijelu dana, povremeno povećana naoblaka i slabije padavine, djelimično će pokvariti opštu sliku.