Danas oblačno uz najvišu dnevnu temperaturu od -4 do 2

Danas je u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno, uz djelimično razvedravanje tokom dana.

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Na krajnjem sjeverozapadu Bosne je povemeno moguće provijavanje slabog snijega. Vjetar slab, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -10 do -4, na jugu do 2, a najviša dnevna od -4 do 2, na jugu do 8 stupnjeva.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na jugu do 2, a najviša dnevna od -3 do 3, na jugu do 10 stupnjeva.