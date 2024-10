Danas pretežno oblačno sa slabom kišom

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Poslijepodne prestanak padavine u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne, a krajem dana ili tokom noći i u ostatku zemlje.

Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 12 do 18, na jugu zemlje do 23 stepena.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Opšta slika djelimično će se pogoršati usljed povećane naoblake i povremenih, ne suviše jakih padavina.

Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije na promjenu vremena, pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije, promjene raspoloženja.

Uz više svježine, temperature će biti primjerenije ovom dijelu godine i tokom dana neće oscilirati u velikom rasponu.

Sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima, djelimično stabilnije i ugodnije.