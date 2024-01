Danas pretežno oblačno uz povoljniju bioprognozu

Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama u Bosni prije podne će biti magle.

Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i -1, na jugu do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 9, na jugu zemlje do 13 stupnjeva.

Opšta slika će se djelimično popraviti, ponajviše zbog blagog porasta temperatura. Oblačno vrijeme pretežno će djelovati na raspoloženje većine populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba biće malo slabije izražene. Poželjno je posvetiti više pažnje primjerenom odjevanju, naročito tokom jutra i večeri. U gradskim sredinama moguće su epizode zagađenijeg zraka, stoga je preporučljivo informisati se, provoditi mjere zaštite i povremeno reducirati boravak na otvorenom.

U četrvrak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Prije podne i sredinom dana u nizinama sa prolaznom slabom kišom, a u višim područjima sa snijegom. Na jugu zemlje bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 7, na jugu zemlje do 12 stupnjeva.