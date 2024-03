Danas pretežno oblačno, većinom sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17°C.

U utorak u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno može padati slaba kiša ili kratkotrajan pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17°C.