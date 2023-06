Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uglavnom prije podne. Na jugu i istoku Hercegovine lokalnih pljuskova može biti i u drugom dijelu dana. Krajem dana i tokom noći postupan prestanak padavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu zemlje do 28 stupnjeva.