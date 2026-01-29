Danas suho i hladno u Tuzli, u narednih sedam dana promjenjivo zimsko vrijeme

Jasmina Ibrahimović

Danas u Tuzli očekuje se suho i hladno vrijeme s vedrim nebom tokom dana. Temperatura će se kretati od 2 stepena u ranim jutarnjim satima do 13 stepeni poslijepodne.

Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 4.4 m/s. Padavine su gotovo isključene, s vrlo niskom vjerovatnoćom od 5% tokom dana i nešto većom od 20% u kasno noćne sate, ali samo u obliku vrlo slabih pljuskova. Za današnji dan preporučuje se topla zimska odjeća, kao što je kaput, šal i rukavice, posebno ujutro i naveče. Obucite čvrste cipele jer će biti hladno i moguć je mraz na ulicama.

U narednih sedam dana očekuje se promjenjivo zimsko vrijeme. Početak sedmice biće veoma hladan, s temperaturama ispod nule i mogućim slabim pljuskovima u nedjelju.

Sredinom sedmice, od srijede do četvrtka, temperatura će blago porasti, ali će se povećati i vjerovatnoća padavina, posebno u srijedu. Najbolji dan za izlet u ovom periodu je subota, 31. januara, jer se očekuje vedro i suho vrijeme s minimalnim padavinama. Međutim, pripremite se za hladnoću. Nema aktivnih meteoroloških upozorenja za regiju Tuzla u narednih 7 dana.

