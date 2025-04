Danas sunčano i toplo uz nepovoljnu bioprognozu

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana ili tokom noći slaba kiša je moguća u Hercegovini i istočnim područjima Bosne. Vjetar umjeren do pojačan, povremeno sa jakim udarima, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu i sjeveru zemlje do 18, a dnevna od 22 do 28 °C.

Nastavlja se period promjenljivih biometeoroloških prilika. Nakon svježijeg i ugodnijeg jutra, sa odmicanjem dana opšta slika će se pogoršati pod uticajem južnog strujanja. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se pojačati. Poslijepodnevni sati mogli bi proteći uz nešto izraženiji osjet sparine, stoga je poželjno slojevito se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili, te umanjiti aktivnosti.