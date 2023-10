Danas sunčano uz temperature do 28 stepeni

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Tokom poslijepodneva umjeren porast naoblake u Bosni. Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne sjeverni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 22 do 28 °C.

Biometeorološka prognoza