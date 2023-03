Danas u BiH oblačno s kišom, u višim predjelima snijeg

U BiH se danas očekuju nove padavine, u nižim predjelima padaće kiša i susnježica, a u višim predjelima snijeg uz manji porast snježnog pokrivača.

Ujutro i prije podne će biti oblačno, na jugu će padati kiša, na krajnjem zapadu snijeg, a u ostalim predjelima biće suvo.

Sredinom dana i tokom popodneva padavine će jačati i širiće se od juga i zapada ka sjeveru i istoku.

Duvaće slab do umjeren vjetar, istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura iznosiće od minus dva do dva, na jugu do osam, u višim predjelima od minus pet, a dnevna od tri na zapadu do osam na istoku, na jugu do 14, u višim predjelima od minus jedan Celzijusov stepen.