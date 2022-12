Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje tokom dana. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 7, a dnevna u područjima sa dugotrajnom maglom od 0 do 5, a u ostatku zemlje od 7 do 14 °C, saopćeno je iz FHMZ.

Biometeorološka prognoza relativno je povoljna. Stabilnije vrijeme, uz povremene sunčane intervale i blagi porast temperatura sredinom dana, pozitivno će djelovati na većinu populacije. Osjetljive grupe poput hroničnih bolesnika, starijih i djece, ne trebaju se izlagati pretjeranim aktivnostima. Neophodno je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i zaštiti od hladnoće, naročito tokom jutra. Opšta slika će, usljed promjenljivog vremena, biti nešto lošija u centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne.