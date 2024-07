Narednih dana sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost

U Bosni i Hercegovini danas je preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niskih oblaka.

Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Vjetar u Hercegovini na jugozapadu Bosne umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni. Najviša dnevna od 24 do 30, na jugu 34 stepena.

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Bjelašnica 5; Ivan Sedlo, Tuzla 2.

U petak 26. jula bit će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 25 do 30, na jugu 34 stepena.

U subotu 27. jula bit će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, uglavnom, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 25 do 32, na jugu 34 stepena.

U nedjelju 28. jula bit će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, uglavnom, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 27 do 34, na jugu do 36 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.