Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 14 do 20, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 24 °C.

U Tuzli će danas biti do 19 °C. U pojedinim dijelovima, očekuju se obilne padavine propraćene grmljavinom.