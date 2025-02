Danas u BiH pretežno oblačno sa kišom, na planinama slab snijeg

Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa slabim snijegom.

Više padavine na području Hercegovine, jugozapadne i sjeverozapadne Bosne.

Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 6 do 12, na sjeveroistoku Bosne do 14 stepeni.

Biometeorološke prilike su loše. Pogoršanje praćeno padavinama, na jugu i strujanjem toplijeg zraka, kod osjetljivih osoba uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njhove bolesti.

Moguće su meteopatske reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, glavobolje, dekoncentracije, promjene raspoloženja. Poželjno je umanjiti aktivnosti, a učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.