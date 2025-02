Danas u BiH pretežno oblačno vrijeme

Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Bosni je lokalno i povremeno moguća slaba kiša.Vjetar slab, uglavnom zapadni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 stepeni.

Biometeorološka prognoza relativno je povoljna. Mada će jutarnje temperature porasti, što će pozitivno djelovati na većinu populacije, tmurno vrijeme većim dijelom dana, uz rijetke slabije padavine, kod osjetljivih osoba može uzrokovati umjerene tegobe.

Od meteopatskih reakcija moguće su glavobolja, nervoza, malaksalost, nesanica. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.