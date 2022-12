Danas u BiH pretežno oblačno vrijeme s kišom

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena u Hercegovini, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -2; Bihać, Gradačac 3; Banja Luka, Sanski Most 4; Doboj, Tuzla 5; Ivan Sedlo, Livno, Sokolac 6; Sarajevo, Zvornik 8; Srebrenica, Zenica 9; Široki Brijeg 10; Mostar 12; Trebinje 13; Neum 15; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 938 hPa, za 6 hPa je niži od normalnog i lagano raste.

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Poslije podne i tokom noći padavina uglavnom na podučju Hercegovine. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini južni i jugoistočni. Temperatura zraka u Bosni od 2 do 8, a u Hercegovini od 10 do 16 °C.