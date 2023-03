Danas u većem dijelu oblačno, tokom dana razvedravanje

Danas se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje naoblake u većini područja. Vjetar slab, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, na jugu do 8, dnevna od 5 do 11, na jugu zemlje do 16 °C.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na protekli period. Nakon prohladnog jutra, temperature će tokom dana porasti i uz duže sunčane intervale, većina populacije biće boljeg raspoloženja. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Opšta slika će, sa dužim sunčanim intervalima, većim dijelom dana biti ljepša u Krajini i Hercegovini, u Bosni uz postepeno razvedravanje, izraženije u poslijepodnevnim satima. Poželjno je slobodno vrijeme provesti na otvorenom.