Danas uglavnom sunčano, kakvo će vrijeme biti tokom vikenda?

Danas na sjeveru Bosne i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima prije podne magla i niska oblačnost. Tokom dana, smanjenje oblačnosti i sunčanije. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Poslije podne, postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21, na jugu zemlje do 24 stepena.

PROGNOZA VREMENA ZA 2.11.2024 (Subota)., na sjeveru Bosne i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima dio prijepodneva se očekuje magla ili niska oblačnost. U većem dijelu zemlje će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuje naoblačenje sa sjevera u Bosni i sjeveru Hercegovine. Ponegdje u planinskim područjima može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu zemlje do 24 stepena.

PROGNOZA VREMENA ZA 3.11.2024 (Nedjelja)., umjereno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. U kotlinskim dijelovima moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 8, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu do 21 stepen.