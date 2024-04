Danas umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu zemlje kiša ili lokalni pljuskovi

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Više sunčanog vremene prije podne. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Padavine uglavnom poslije podne i dio večeri.

Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu zemlje do 18 stepeni.

Biometeorološke prilike i dalje nepovoljne. Moguće su reakcije na promjenu u vidu blaže glavobolje i dekoncentracije.