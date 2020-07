Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretažno oblačno vrijeme. Prije podne, ponegdje u sjevernim, sjeverozapadnim i centralnim područjima sa kišom. Tokom dana, postupno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini malo do umjereno oblačno.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernog smjera, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura. Dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu do 31 stepen Celzijusa.