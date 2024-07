Delegacija Skupštine i Vlade TK prisustvovala obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, nakon što je jučer u popodnevnim satima zajedno s ostalim učesnicima Marša mira stigao u Potočare, danas je zajedno s predsjednikom Skupštine TK Žarkom Vujovićem i ostalim članovima Vlade Tuzlanskog kantona, prisustvovao obilježavanju 29. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone Ujedinjenih nacija u Srebrenici.

Halilagić je po dolasku u Potočare ponovio svoju izjavu sa polaska na Marš mira.

– Tokom tri protekla zajedno i sa drugim članovima Vlade TK bili smo dijelom Marša mira i kako sam to kazao prilikom polaska na ovo hodočašće, ovo je naš odgovor na posljednju fazu genocida, poricanje i revizionizam, čemu nažalost svjedočimo. Ovo je prilika da stavimo historijsku tačku i kako se genocid na ovim područjima nad Bošnjacima ne bi ponavljao. Ali to se neće desiti ukoliko mi, Bošnjaci koji živimo na ovim prostorima, ne budemo sami sebi garant da se to neće desiti. A biti ćemo garant kada mi budemo držali do toga da se odupremo posljednjem činu genocida, a to je zaborav i negiranje – kazao je premijer Halilagić.

Dodao je da je učešće u Maršu mira jedan od načina da to uradimo – saopćeno je iz Odjeljenja za informisanje Vlade TK.