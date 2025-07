Obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici u Republici Turskoj

Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Turkiye Mirsada Čolaković je danas govorila na zvaničnom obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici koje je organizovalo Ministarstvo vanjskih poslova Republike Turske. Uz ambasadoricu Čolaković, prisutnim se obratio i zamjenik ministra vanjskih poslova Levent Gümrükçü, te je prikazan dokumentarni film “Srebrenica: the Largest Genocide in Europe After World War II” u produkciji Turske radio televizije (TRT), saopćeno je iz Ambasade BiH u Ankari.

Obilježavanju su prisustvovali predstavnici svih državnih institucija Republike Turske, Ureda predsjednika, premijera, parlamenta, ministarstava, te drugih institucija.

Obraćajući se prisutnima, ambasadorica Čolaković je istakla zahvalnost Republici Turskoj koja je bila ključni zagovarač rezolucije koja je usvojena prošle godine u Generalnoj skupštini UN. Time je Turska potvrdila svoju posvećenost istini, pravdi i sjećanju.

Ambasadorica je naglasila da negiranje genocida nije sloboda govora nego nastavak zločina drugim sredstvima. Podsjetila je da borba za istinu u BiH nije još uvijek završena, te da je to borba za dušu jedne zemlje, za pomirenje, i zajedničku budućnost cijelog društva. Navela je da se ta borba tiče svih nas koji vjerujemo u ljudsko dostojanstvo, međunarodnu pravdu, i obećanje “nikada više”.

– Ako čuvamo sjećanje sa integritetom i hrabrošću, gradimo jedini mogući put ka trajnom miru – zaključila je ambasadorica Čolaković.

Ambasadorica se zahvalila MVP RT na organizaciji ovog obilježavanja, ali i svim institucijama, i turskom narodu na osjećajima koje njeguju prema žrtvama genocida kojima je i posvećan ovaj međunarodni dan.

Osim ovog zvaničnog obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici od strane institucija Republike Turske organizovano je još nekoliko događaja koji su bili posvećni obilježavanju tridesete godišnjice genocida u Srebrenici.

Ambasadorica Čolaković je govorila na ceremoniji koju je Ambasada BiH u Ankari organizovala u saradnji sa Gradskom upravom Ankare u opštini Kećoren. Uz prisustvo velikog broja ambasadora i drugih diplomatskih predstavnika akreditovanih u Republici Turkiye, položeni su vijenci i cvijeće na Spomenik žrtvama Srebrenice u Parku Alije Iztebegovića.

Ambasadorica Čolaković se obratila i na panel diskusiji koju je organizovao Univerzitet za društvene nauke u Ankari (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi). Uz ambasadoricu Čolaković, panelisti su bili profesori sa Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Sarajevu, te predstavnici turskih akademskih i naučnih krugova.