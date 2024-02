Delić: Budžet pokazuje viziju sistema socijalne zaštite kakav želimo graditi

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić ukazao je u saopćenju da budžet Federacije BiH za 2024. godinu pokazuje viziju sistema socijalne zaštite koja se želi graditi.

Budžet Federacije BiH za 2024. godinu je usvojen, a u okviru njega budžet Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iznosi 471.176.000 KM.

Delić je zadovoljan budžetom, a posebno uvođenjem novih stavki koje će omogućiti sufinasiranje programa i projekata u sistemu socijalne zaštite.

To „podrazumijeva podršku u radu i projektima koji će doprinijeti poboljšanju usluga u dnevnim i servisnim centrima koji organizuju aktivnosti i realizuju projekte koji doprinose poboljšanju svakodnevnice djece i osoba sa invaliditetom“.

Ističe da je kreiranje ovogodišnjeg budžeta pokazatelj pravca u kojem je zamišljen daljnji razvoj sistema socijalne zaštite. To znači, kako kaže, sinhronizaciju sistema, sistemska rješenja za podršku porodicama s djecom kroz osnivanje Porodičnog fonda, te jačanje usluga u sistemu socijalne zaštite kroz sufinansiranje i uvezivanje lokalnih neprofitnih organizacija sa federalnim i lokalnim nositeljima vlasti.

Time bi se, po njegovom mišljenju, doprinijelo uvođenju zajedničkog i sinhronizovanog razvoja socijanih usluga u svim dijelovima Federacije.

”Zbirno, planirana sredstva u budžetu za jačanje sistema socijalne zaštite kroz podršku projektima i radu neprofitnih organizacija i ustanova socijalnog zbrinjavanja planirano je ukupno 14,5 miliona KM. Ovo je sigurno veliki iskorak u odnosu na prethodne godine, posebno ako uzmemo u obzir da je budžetom planirana podrška za jačanje kapaciteta centara za socijalni rad u iznosu od dva miliona koju nikad do sada nismo imali, kao i za podršku vaninstitucionalnog zbrinjavanja osoba sa invaliditetom u lokalnim zajednicama za što smo u ovoj godini obezbijedili milion KM”, pojasnio je Delić.

Također, je naglasio i da je značajna podrška obezbijeđena za projekte i rad neprofitnih organizacija.

”Osim ovog miliona za deinstitucionalizaciju, imamo dodatna četiri miliona za podršku neprofitnim organizacijama i to je prvi put da na ovaj način možemo podržati sve one organizacije koje vode dnevne i servisne centre u lokalnim zajednicama. Do donošenja zakona o socijalnim uslugama kada će svi oni koji nude neku od socijalnih usluga imati sistemski riješeno sufinansiranje, ovaj korak smatramo uspjehom i iskorakom u brizi o najosjetljivijim članovima društva”, ističe ministar.

Budžetom je planirana i podrška radu javnih kuhinja, sigurnih kuća, jačanju kapaciteta centara za socijalni rad, te za izgradnju, obnovu i opremanje infrastrukture i poboljšanje kvaliteta usluga u federalnim ustanovama socijalnog zbrinjavanja.

Delić je podvukao da ne treba zaboraviti ni da je po prvi put u budžetu planirano 16 miliona KM za podršku porodiljama u Federaciji BiH, saopćeno je iz Ministarstva rada i socijalne politike FBiH.