Delić: Završeni zaostali predmeti revizije predmeta za status roditelja njegovatelja

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je danas informaciju da je postupak revizije predmeta za sticanje statusa roditelja njegovatelja završen.

Primjena Zakona roditelj njegovatelj počela je u decembru 2021. godine, a u periodu od primjene zakona do danas Ministarstvo je zaprimilo ukupno 1.615 predmeta za reviziju, i to 1.310 predmeta tokom 2022. godine i 305 tokom 2023. godine. Do maja 2023. godine, odnosno godinu i po dana od početka primjene ovog zakona, Ministarstvo je obradilo tek 600 predmeta.

Zbog velikog broja upita u vezi s ovim predmetima i suviše dugog čekanja na njihovo rješavanje, novi federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić je, nakon analize zateknutog stanja, donio rješenje o formiranju komisije koja će raditi na reviziji ovih predmeta kako bi se oni što prije rješili i kako bi roditelji djece s teškoćama u razvoju koji su predali zahtjev za sticanje statusa dobili svoja rješenja.

Komisija je formirana krajem juna, a već početkom jula preuzela predmete i počela raditi na njihovom rješavanju, a sa današnjim danom završeni su izvještaji i predmeti predati sektoru za zaštitu porodice i djece i socijalnu zaštitu kako bi se pripremili nalozi za njihovu isplatu.

– Danas mi je veliko zadovoljstvo podijeliti s vama informaciju da smo praktično sve zaostale i novopristigle predmete za sticanje statusa roditelja njegovatelja završili i da sa današnjim danom nemamo više zaostataka. Imali smo ukupno oko 700 neriješenih predmeta koje sam zatekao u Ministarstvu i 305 novih koji su pristigli tokom mog mandata. Do mog preuzimanja mandata bilo je riješeno ukupno oko 600 predmeta za nekih godinu i po dana. U junu sam formirao komisiju sa pet članova pravnika koji su zajedno sa ovih dvoje ljudi od jula do septembra, dakle za samo tri mjeseca, riješili sve zaostale i novopristigle predmete – objavio je ministar Delić.

Zaključno sa današnjim danom riješeno je oko 1.600 predmeta i tek desetak njih koji nisu riješeni isključivo zbog tehničkih razloga, kao što su nepotpuna dokumentacija i slični tehnički razlozi.

– Očekujemo da će ovih desetak predmeta biti riješeni tokom ovog mjeseca, kako pristiže iz centara tražena dokumentacija – kazao je Delić.

Svi riješeni predmeti ulaze u isplatu cijelog iznosa sa zaostacima već od ovog mjeseca, a svaki novi predmet obrađivat će se odmah po pristizanju u Ministarstvo, najavljeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.