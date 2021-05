DF TK: Gdje su nestale vakcine? Prikažite javno ili podnesite ostavke!

Kantonalni odbor Demokratske fronte Tuzlanskog kantona reagovao je na priču o malverzacijama i brojkama o pristiglim i iskorištenim vakcinama na području TK. Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti:

U posljednja dva dana Vlada TK sa ministrom zdravstva TK i pojedincima iz Zavoda za javno zdravstvo pokušava sakriti činjenicu da je veliki broj osoba u TK primilo vakcinu protiv bolesti COVID 19 mimo plana vakcinacije FBiH. Kako bi svoje tvrdnje dokazali ukazujemo na sljedeće:

1. Planom vakcinacije protiv COVID-19 za Federaciju Bosnu i Hercegovinu,

prema Zavodu za javno zdravstvo FBiH navedeno je da se prvo vakcinišu zdravstveni

djelatnici i osobe u zdravstvenim institucijama kao i štićenici i osoblje socijalnih ustanova za smještaj starije populacije. Kao drugi prioritet su navedene osobe starije od 75 godina. Treći prioritet su osobe od 60 – 74 godine života, kao i osobe mlađe od 75 godina naročito ranjive zbog kliničkih stanja. Kao četvrta kategorija navedene su osobe ispod 60 godina starosti s kroničnim bolestima i stanjima.

2. U izvještaju koji je razmatran na Skupštini TK 26.05.2021. godine (broj akta: 13/1-33-

010657-1/21 od 21.05.202. godine) decidno je navedeno da je do navedenog datuma na područje TK stiglo 16.990 doza vakcina (AstraZeneca, Pfizer, Sinovac i Sinofarm). Od ovoga broja sa danom 26.05.2021. godine vakcinisano je 13.477 osoba i to prema Planu vakcinacije: 3.444 zdravstvena radnika, 6.956 osoba starijih od 60 godina života i 1.123

osobe mlađih od 60 godina života koje imaju hronična oboljenja.

3. Jasna je matematika 13.477- (3.444+6.956+1.123)=1.954 vakcine nisu

prikazane u izvještaju.

4. Nakon toga Zavod za javno zdravstvo u cilju opravdanja 28.05.2021. godine javno saopšti da je u TK stiglo više doza vakcina nego je navedeno u izvještaju, te da je u TK došlo 20.483 doza vakcina a da je ukupno prvomdozom vakcinisano 17.474 osoba a sa drugom dozom 3000 osoba, što je ukupno (prema izjavi) 20.474 osoba. ŠTO OPET NARAVNO NIJE TAČNO. Istina je da je u TK došlo 20.483 doze vakcina, vakcinisano je 17.474 osobe od kojih je 3000 primilo drugu dozu vakcine i utrošeno je 20.474 doza vakcina. Napominjemo da nijednom rečenicom Zavod nije osporio broj osoba koja su primila vakcinu.

5. Vratimo se sada na izvještaj. Niko ne spori količinu doza vakcina koje su došle u TK.

Uzmimo da je došlo onako kako je to navedene u izjavi Zavoda za javno zdravstvo TK a

to je 20.483 doze. Vakcinisano je, opet prema njihovoj izjavi ukupno 17.474 osobe (od

kojih je 3000 primilo drugu dozu).

6. Klub DF TK postavlja pitanje ako je vakcinisano 17.474 osobe od kojih je 3.444

zdravstvena radnika, 6.956 osoba starijih od 60 godina života i 1.123 osobe mlađe od 60

godina života koje imaju hronična oboljenja, koja su onda lica primila ostalih 5.951 dozu

vakcine a nisu u prioritetnoj grupi prema planu vakcinacije na koju se poziva ministar

zdravstva TK.

Demokratska Fronta TK u ime 5.951 građanina/građanke TK traži od ministra

zdravstva TK da podnese neopozivu ostavku. Takođe od Vlade TK zahtijevamo da javno

objave imena 5.951 osobe koje su mimo plana vakcinacije pristale da prime vakcinu

protiv bolesti COVID 19, navodi se u saopćenju Kantonalnog odbora Demokratske fronte Tuzlanskog kantona.