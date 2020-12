Đapo: Za pomoć turističko-ugostiteljskom sektoru u FBiH 30 miliona KM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine opredijelila se da zajedno s transportom, industrijom, poljoprivredom podrži i sektor turizma i to sa prilično velikim iznosom od 30 miliona KM o čemu je donesena odluka na današnjoj sjednici – izjavila je federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo na pres-konferenciji u Sarajevu.

Turistički sektor pretrpio je najveće posljedice u okolnostima pandemije, ne samo u BiH nego i cijelom svijetu. U našoj zemlji, kako je dodala Đapo, tokom lockdowna hotelima i turističkim agencijama nije bila zabranjena djelatost, međutim u mnogim kantonima oni nisu dobili nikakav vid pomoći, a jedinu pomoć koju je većina dobila je od Vlade FBiH na osnovu ‘korona zakona’.

– Federalno ministarstvo okoliša i turizma dobilo je 415 prijava na javni poziv za dodjelu finansijske pomoći poslovnim subjektima iz turističko-ugostiteljskog sektora u okolnostima pandemije koronavirusa, a pomoć je ostvarilo 340 subjekata – navela je Đapo.

Od tih 340 subjekata, 192 su hotela, 98 putničkih agencija, 21 tour operater, pet vodiča, 18 novoosnovanih privrednih subjekata (osnovanih nakon 30. juna 2019. godine) i šest banja.

Pomoć su dobili subjekti u svim kantonima, a najznačajnija sredstva se ostvaruju u Kantonu Sarajevo (15 miliona KM), HNK (šest miliona KM), USK (2,5 miliona KM), Tuzlanskom kantonu (dva miliona KM) itd. Svi ovi podaci će biti dostupni na web stranici Ministarstva, navela je Đapo.

Pomoć su dobili privredni subjekti i namijenjena je za plate i troškova poslovanja od 1. jula do 31. decembra ove godine, a ugovori će se potpisati do Nove godine na osnovu ove odluke. Đapo je dodala da će uplata sredstava biti do kraja januara, a da pravdanje sredstava treba da se izvrši do kraja februara.