Djevojke ubjedljive protiv Brotnja, jedine bez poraza u ligi

Naše djevojke ovaj susret su dočekale kao jedina neporažena ekipa u ligi i u odličnoj formi. Već od samog početka utakmice nametnule su svoj tempo igre, napadale, a to im se isplatilo u 15. minuti. Nakon prekida Milkunić se najbolje snašla u šesnaestercu domaćih i dovodi našu ekipu u vodstvo. Do kraja prvih 45 minuta mogle su naše djevojke u nekoliko navrata i povećati prednost, no izostala je završnica.

U nastavku viđen je isti scenarij. Naše djevojke su napadale, a Brotnjo nije ozbiljnije ugrozio gol našeg tima. 1:0 bilo je sve do 84. minute nakon čega je viđeno još tri pogotka u mreži domaćih, a sva tri je postigla odlična Ilma Tutnjić. Najprije je u 84. udvostručila vodstvo našeg tima. Svoj drugi pogodak na utakmici postigla je u 90., a konačan rezultat utakmice postavila je u sudijskoj nadoknadi, u 96. minuti susreta.

Našim djevojkama ovo je ujedno bila treća pobjeda u proljetnom dijelu prvenstva u isto toliko odigranih susreta. U narednom kolu na pomoćnom terenu stadiona Tušanj dočekuju Široki Brijeg.

Od prve minute na susretu protiv Brotnja nastupile su Delić, Milkunić, Zutnjić, Hasanović, Selimović, Topalović, Mujezinović, Zolotić, Petrović, Mešić i Aljić. Priliku za igru još su dobile Jurišić, Hodžić, Ahmić i H.Mehmedović.