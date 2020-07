Danas će u Bosni prije podne preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje raszvedravenje tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne povremeno je moguća slaba kiša. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 34 °C.