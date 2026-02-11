Dnevnik TV Slon: Sve vijesti na jednom mjestu

Međunarodni aerodrom Tuzla nastavlja modernizaciju. Vlada TK odobrila je 3,8 miliona KM za proširenje kapaciteta, rasvjetu i dodatne parking pozicije za avione, uz najavu dolaska drugog baznog aviona Wizz Aira i novih linija od kraja marta.

O infrastrukturnim radovima i planovima za ovu godinu govorili smo s direktorom aerodroma Dževadom Halilčevićem. Emisija Sredinom sedmice na programu je od 20 sati.

Udruženje Žene Srebrenice i druge žrtve rata i ovog 11. u mjesecu okupile su se na Trgu slobode u Tuzli. Poručeno je da potraga za nestalima i zahtjev za pravdom traju, uz podršku građana i učenika srednjih škola.

Ministar privrede TK Edin Duraković posjetio je Čelić i obišao projekte finansirane uz podršku Vlade TK, među njima vrtić, autobusnu stanicu i puteve. Od 2022. do 2025. odobreno je gotovo dva miliona KM za sedam projekata.

Na području Mostara ekshumirano je 465 žrtava rata, dok se u BiH još traga za 7.586 nestalih. Iz Instituta za nestale osobe navode da potragu otežava manjak pouzdanih informacija o lokacijama grobnica.

AI alati u 2025. godini široko su prisutni među mladima u Evropi. U EU ih koristi 63,8 posto mladih, a u BiH 65,4 posto, najčešće za privatne potrebe i obrazovanje.

U nastavku dnevnika izdvajamo najčitanije tekstove s portala rtvslon.ba, među njima vijesti o protestima u Tirani, sezonskom radu na Jadranu i neobičnom izazovu navijača Manchester Uniteda. Više sadržaja dostupno je i na društvenim mrežama.

Objavljena je rang lista kandidata za prijem u MUP TK s rezultatima testiranja i bodovima. Konkursom je predviđen prijem 180 policajaca i 20 mlađih inspektora.

Skijašica Elvedina Muzaferija sutra nastupa u Super-G disciplini na ZOI Milano Cortina 2026 u 11:30. Nakon historijskog plasmana u spustu, najavila je da želi još bolji rezultat.

Sloboda Energoinvest večeras u 19 sati gostuje Mladosti u Mrkonjić Gradu. Tuzlanski tim traži pobjedu za ostanak u vrhu tabele, dok domaćin lovi važne bodove.