/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 12. mart

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 12. mart

Vlada Federacije BiH najavila je mogućnost uvođenja dodatnih mjera za kontrolu cijena osnovnih proizvoda kako bi se spriječila neopravdana poskupljenja na tržištu.

Prijevoznici iz Srbije odustali su od zajedničkih protesta s kolegama iz BiH zbog ograničenja boravka vozača u EU, dok prijevoznici iz naše zemlje najavljuju samostalne proteste 23. marta.

Na granicama Bosne i Hercegovine stupila su na snagu nova pravila prema kojima se bez posebnog odobrenja može prenijeti do 10.000 eura gotovine.

Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona bogatija je za 128 novih policijskih službenika koji su danas položili zakletvu i zvanično stupili u službu.

Glavni tužilac Tužilaštva BiH Milanko Kajganić predstavio je rezultate rada za 2025. godinu, ističući da su u fokusu bili predmeti ratnih zločina, organizovanog kriminala, korupcije i terorizma.

Tužilaštvo BiH razmatra inicijativu za izmjene zakona kako bi se efikasnije procesuirali državljani Bosne i Hercegovine koji učestvuju u ratovima u drugim državama.Kantonalni sud u Tuzli saopćio je da je tokom 2025. godine smanjen broj neriješenih predmeta za 827, uz ostvarenu kolektivnu normu od 115 posto.

U okviru 22. kola košarkaškog prvenstva BiH sutra će u Živinicama snage odmjeriti Basket Živinice i tuzlanska Sloboda Energoinvest.

Muška rukometna reprezentacija BiH okuplja se u nedjelju u Tuzli uoči utakmice predbaraža za Svjetsko prvenstvo protiv selekcije Kosova, koja se igra 19. marta.