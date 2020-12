Do 30 posto većim platama pokušavaju da zadrže informatičare

Vijeće ministara BiH na predstojećoj sjednici ponovo će odlučivati o dodatku na platu državnim službenicima u pojedinim institucijama zbog obavljanja složenih informatičko-aplikativnih poslova, a sve s ciljem pokušaja zadržavanja IT kadra koji zbog boljih ponuda, kako kažu u Sindikatu, odlaze na dnevnom nivou.

Ovaj put Vijeće ministara BiH odlučivaće o dodatku na platu zaposlenih IT stručnjaka u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja, a u pripremi je i odluka koja se odnosi na zaposlene u Ministarstvu transporta i komunikacija BiH.

“Nismo učestvovali u tome, ali to treba raditi na nivou cijelog Savjeta ministara BiH i svih institucija BiH kako bi eventualno povećanje bilo jedinstveno za sve IT stručnjake, a ne da svako radi pojedinačno jer se na taj način pravi i diskriminacija s obzirom na to da se jednima uvećava za jedan procenat, a drugima za drugi. Jedini put je jedinstvena odluka Vijeća ministara BiH, a sve ostalo je improvizacija”, rekla je Lejla Čopelj, predsjednica Sindikata državnih službenika zaposlenika u institucijama BiH.

I ranije je Vijeće ministara BiH pokušavalo na ovaj način riješiti problem odlaska IT stručnjaka, međutim takve odluke vrlo često nisu prolazile, a u njima se između ostalih tražilo povećanje plate informatičarima od 10 do čak 30 posto. Ipak, bilo je i institucija u kojima je plata povećana ne kroz ove vrste odluka, već, kako su nam pojasnili, neku vrstu računovodstvene gimnastike.

“To će se na kraju morati riješiti, ali samo da ne bude kasno. Informatičari odlaze i kao glavni razlog navode male plate, a s druge strane im se stalno obećava da će one biti povećane, ali to ne rade jer u ovom trenutku nema zakonske mogućnosti da se to uradi i budžetski okvir za svaku instituciju i ministarstvo je takav da nema prostora da se pojedincima plata poveća”, ispričao je izvor “Nezavisnih” blizak Vijeću ministara BiH.

Kada je riječ o Ministarstvu transporta i komunikacija, u ovom ministarstvu pripremili su odluku koja je u procesu javne rasprave, a kojom se za tri državna službenika traži dodatak na platu od 24, 25 i 30 posto, a, kako su naveli u samoj odluci, novac za te potrebe bio bi obezbijeđen u budžetu institucija BiH.

“To neće zaustaviti IT stručnjake u institucijama BiH. Zašto bi neko radio za 1.000 ili 1.500 KM kad za taj isti posao na nekom drugom mjestu može dobiti duplo više? O tome treba ozbiljno razgovarati i kreirati odluke koje će biti jedinstvene za sve. Nama takvi stručnjaci odlaze na dnevnom nivou i to je problem”, rekla je Čopeljeva.

O problemima odlaska radnika, posebno informatičara, iz institucija BiH ranije su upozorili i u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH, koji su na kraju prošle godine upozorili sva svoja ministarstva da je pojava odlaska sve izraženija.

Tada su upozorili da je posebno izražen problem odlaska IT stručnjaka, odnosno ljudi informatičke struke, uz upozorenje da to može da ugrozi funkcionisanje velikog broja razvijenih sistema, odnosno softverskih aplikacija i baza podataka koji pružaju podršku svim institucijama BiH, pišu Nezavisne novine.