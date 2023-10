Dodatnih 200 hiljada KM za smanjenje aerozagađenja u Tuzli: Mnogo aplikanata, a malo para

Pored teme početka grijne sezone, na sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle, govorilo se o mjerama smanjenja aerozagađanja. Za takve mjere Grad Tuzla raspisuje Javni poziv i dodjeljuje sredstva iz Budžeta. Na posljednjem, 180 građana ispunilo je kriterije, od čega je 170 njih dostavilo i dokument ”Energetski pregled objekta” koji košta oko 600 KM. No, novca koji je Grad planirao za ove mjere ima samo za 69 aplikanata. U Gradskoj upravi izdvojiti će dodatnih 200 hiljada KM, kako bi još aplikanata dobilo sredstva. Građani se ipak pribojavaju da su bez potrebe izloženi trošku, jer ni sada neće biti dovoljno novca za sve. To priznaje i sam gradonačelnik.

”Ići će sa odlukom na novembarsku sjednicu prema Gradskom vijeću. Ovo je obezbjeđenje sredstava, a u toj odluci to će biti definisano tačno ko će proći, tako da će ići transparetno. Neće dobiti svi, ali ako je šest hiljada maksimalni iznos, na 100 hiljada KM, to je 16 ljudi ispod one linije i to je to za ovu godinu. Iduće godine bit će novi Javni poziv, s tim da ćemo vjerovatno promjeniti kriterije za narednu godinu, ali o tom potom”. rekao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle