Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 28.4.2024. godine (nedjelja) na području grada Lukavca u naseljima: Bokavići; Bistarac (Gornji i Donji); Podšići i Šići; Modrac; Tabaci; Prokosovići i Bikodže te dijelovi naselja Puračić (Efendića brdo; Centar i Prosine) i ulice: Omladinska; Podrinjska; Bana Borića i Alekse Šantića u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

Dana 29.4.2024. godine (ponedjeljak) na području:

1. grada Gradačca:

-u naseljima: Toke, Čuste, Jelovče selo, Lukavac Donji, Lukavac Pašin, Peštalići Kukuruzi, Mahmut Mahala, Gluhe, Alibašići, Mionica, Kamberi, Kamberi brdo, Imširi, Grabov Gaj, Avramovina, Golaći, Hrvatovići, Zelinja Donja, Poljane, Mujkići, Rijeka, Zelinja Srednja, Habibovići, Kamenjani, Zaimovići, Jasenica, Srnice Donje, Vučkovci, Sinabi, Bričići, Ormanica, Hrgovi Donji, Osinjaci, Fazlići i Gušte u vremenu od 09:00 do 14:00 sati,

-u naseljima: Kerep, Karajlići, Srnice Gornje, Biberovo Polje, Đogići, Moštanica, Trnovci, Prijeko Brdo i Džakule u vremenu od 09:00 do 15:30 sati,

-u naseljima: Jelovče Selo, Međeđa Donja, Buk, Biberkići, Cage, Međiša Gornja i Alići u vremenu od 09:00 do 17:00 sati.

2.grada Lukavca u naseljima: Babice, Orahovica i Jaruške, te dio naselja Turija (Centar, Kišići, Ivkovina i Semići) u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.

3.Općine Sapna u naselju Goduš u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.