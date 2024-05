Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 08.05.2024. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzle u ulici Paša Bunar u vremenu od 08:30 do 13:00 sati.

2. Općine Kladanj u naseljima: Progres, Mesnjača i Gojsalići u vremenu od 09:00 do 14:30 sati.

Dana 09.05.2024. godine (četvrtak) na području:

1. Općine Banovići:

– u naseljima: Oskova, Odorovići i Ježevac u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naselju Ježevac u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Grada Lukavca u naseljima: Babice, Orahovica i Jaruške, te dio naselja Turija (Centar; Kišići; Ivkovina i Semići) u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.