Dom naroda PSBiH podržao u prvom čitanju Prijedlog Budžeta za 2022. godinu

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržao je principe Prijedloga zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu, dostavljen od Predstavničkog doma državnog parlamenta.

Od 11 prisutnih delegata, za predloženi zakon glasalo je osam, dva su bila protiv, a jedan suzdržan.

Delegati su prihvatili zaključak koji je predložio Kolegij Doma da amandmanska faza za predloženi zakon traje sat vremena i da po isteku tog vremena zasjeda Komisija za finansije i budžet te da dostavi Domu naroda izvještaj o prijedlogu ovog zakona u drugom čitanju, kako bi se u nastavku sjednice obavila rasprava i glasanje o prijedlogu budžeta i u drugom čitanju.

Dom naroda nije prihvatio niti jedan od zaključaka koje su tokom diskusije predložili delegati Denis Bećirović i Zlatko Miletić. Neki od njih nisu usvojeni, a neki su, zbog nedostatka entitetske većine, upućeni Klegiju na usaglašavanje.

Delegat Zlatko Miletić je prilikom diskusije o predloženom zakonu, kazao da je ovakav prijedlog budžeta potpuno nemoralan, iz više razloga.

Po njegovim riječima, sramota je da se izabranim i imenovanim zvaničnicima – od članova Predsjedništva, Vijeća ministara BiH, poslanika i delegata u oba doma PSBiH, direktori ii zamjenici direktora agencija, poveća plaća za 500 KM.

– Mislim da je to tako jadno i ne mogu da shvatim takvu vrstu poriva da se na ovakav način demonstrira građanima sila u zemlju u kojoj je do prije godinu dana bilo 15 posto siromašnih – naveo je Miletić.

Delegat Denis Bećirović je kazao da će glasati protiv ovakvog budžeta, a dostavio je i nekoliko zaključaka o kojima bi se Dom naroda trebao izjasniti.

Po njegovim riječima, zaključci predviđaju, između ostalog, da se zaduži Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od sedam dana u pralamentarnu proceduru dostavi sve potrebne akte kako bi zaustavili povećanje plaća državnim funkcionerima.

– Zaključci predviđaju da Dom naroda zasjeda i održava hitna zasjedanja sve dok ovo ne riješimo. Također, među zaključcima pozivamo i Predsjedništvo BiH, kao predlagača, da se uključi u rješavanje ovog problema – naveo je Bećirović.

Delegat Amir Fazlić je kazao da su ipak trebali od predlagača čuti obrazloženja za pojedine stvari, „možda bi diskusija išla drugim tokom“.

– Vidimo da je u epicentru priča o povećanju plaća parlamentaraca, ministara, izabranih zvaničnika i ostalih na koje se odnosi – naveo je Fazlić.

Po njegovim riječima, u samim kuloarima između poslanika ima raznih terorija, ima čak teorija koje kažu ‘a ko kaže da će se povećati?’

– Zato bi molio najodgovornijeg iz Ministarstva finansija da nam jasno kaže je li to povećanje znači i za poslanike i za sve nabrojane kategorije, političare prije svega, te šta treba da uradimo, možemo li danas nešto uraditi, koji je to zakonski osnov, na koji način – naveo je Fazlić.

Kazao je da, kada se generalno gleda, zna se da je uvijek bolje imati bilo kakav budžet nego nikakav.

– Ali zna se da nikad nismo imali ovakvu situaciju i u BiH i u cijelom svijetu, od pandemije, rata i svih refleksija na ovo stanje. Najmanje nam je trebala i priča o povećanju, a kamoli da se desi povećanje. Kako bi dalje, u amandmanskoj fazi mogli reagovati amandmanima ili eventualno zaključcima, zamolio bih ministra finansija ili koga on ovlasti da nam pojasni, prije svega, znači li ovaj budžet i zvanično povećanje plaća i koji su to modusi da već kod isplate za naredni mjesec nas političara, poslanika, ministara, direktora nema u toj kategoriji – kazao je Fazlić.

Delegatknji Marina Pendeš je kazala kako smatra da je ovaj proračun napokon došao i misli da se treba o njemu odrediti na način da ga usvoje.

– Svaka inicijativa ili komentar o velikoj brizi da se na taj način povećavaju plaće dužnosnicima, što jeste, i sprečavanje da se usvoji proračun, za mene je ustvari aktivnost da se ne poveća plaća državnim službenicima, uposlenicima, pripadnicima Oružanih snaga, jer smo mi u posljednjih nekoliko godina usvojili izmjene zakona, gdje se na neki način, povećava plaća vojnicima i dočasnicima u OSBiH sa najnižim činom – kazala je Pendeš.

Dodala je kako se slaže da je trebao postojati određeni stav, način, iznalaženje određene porocedure da se izuzmu iz ovog povećanja.

– Kad govorimo o osnovici ne možete izuzeti nas kad je to zakonom definirano. Ali sad to sprečavati, za mene je to populistički jer je predizborna kampanja. Očekujem da mi ovo podržimo – navela je Pendeš.

Delegat Mladen Bosić je kazao da ni na kakav način neće podržati ovaj budžet.

– Vama predlažem da nađete način da što prije u javnosti pokušate da ispravite ovu sliku koju ste stvorili, ne samo o parlamentu, nego o svim onim ljudima koji se bave politikom ili koji su na vlasti i u BiH i u entitetima – naveo je Bosić.

U toku je pauza u zasjedanju Doma naroda, tokom koje bi trebala biti održana sjednica Komisije za finansije i budžet.

RTV Slon/ Fena