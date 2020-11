Dr. Jasna Šadić: Mnogo je zaraženih koji nisu registrovani, potrebno pojačano testiranje na COVID-19

Sve je više zaraženih u Tuzlanskom kantonu, a u posljednja 24 sata registrovano je 96 novozaraženih osoba korona virusom. Trenutno su u Tuzlanskom kantonu aktivno zaražene 1.673 osobe, od čega je 109 osoba hospitalizovano, 12 osoba je na respiratoru. Svi ovi podaci, ističu nadležni, poručuju da je itekako vrijeme za odgovorno ponašanje.

Iz Odjeljenja za mikrobiologiju Doma zdravlja Tuzla smatraju da je broj zaraženih i veći i da je veliki broj zaraženih koji nisu registrovano, kako zbog nemogućnosti testiranja, tako i zbog drugi faktora. Stoga je, smatra doktorica Jasna Šadić, potrebno pojačano testiranje: ”Epidemiološka situacija je složena već danima bilježimo sve veći broj zaraženih korona virusom. Moramo biti svjesni da je veliki i broj zaraženih koji nisu registrovani – da li zbog nemogućnosti testiranja, nemogućnosti da oni svi dođu do nas, sve je to važan faktor i jako je složena situacija,” izjavila je Jasna Šadić, šefica Odjeljenja mikrobiologije u Domu zdravlja Tuzla, te dodala: ”Potrebe su velike, zahtjevno je to bilo i do sada kada je u pitanju kadar… Nas u HES-u je 10 zaposlenih koji su aktivni, a 120 hiljada stanovnika Tuzla ima i svako treba da se zapita da li je realno da to možemo pokriti?! Od marta kako je krenula pandemija mi smo dobijali materijal sa UKC-a. Činjenica je da nismo imali količine koje su poželjne, uglavnom je manje briseva nego što je potrebno. Racionalno smo koristili i ova sada situacija nalaže pojačano testiranje, WHO kaže: testirati, testirati! A mi smo u situaciji da nemamo dovoljno briseva, to je nedopustivo… s druge strane svjedočimo raspravi u javnosti,” zaključila je doktorica Šadić.

A opreme za testiranje na korona virus ima dovoljno, kapaciteti UKC-a Tuzla nisu popunjeni, te je situacija u kantonu zadovoljavajuća. To se moglo čuti jučer na konferenciji za medije Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK, gdje su se osvrnuli na prozivke tuzlanskog Doma zdravlja koji je ostao bez opreme za testiranje: