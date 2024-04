Drugo kolo lige za prvaka: Sloboda dočekuje ekipu Bosne u Mejdanu

Nakon sjajnog otvaranja ovosezonske lige za prvaka Prvenstva Bosne i Hercegovine i pobjede nad prvoplasiranom ekipom regularnog dijela pred domaćom publikom, crveno-crne u drugom kolu očekuje još jedan domaći susret i novi derbi u drugoj fazi takmičenja.

Ovoga puta riječ je o derbiju bh. košarke, odnosno utakmici između tuzlanske Slobode i sarajevske Bosne u tuzlanskom Mejdanu. Dva dobro poznata rivala čak tri puta odmjerili su snage tokom aktuelne sezone i sva tri puta bili su uspješniji igrači tima iz Sarajeva.

Oba tima pretrpila su određene promjene u odnosu na prethodni međusobni duel kada je riječ o rosterima ekipa, a da je situacija nešto drugačija nego što je to bio slučaj u prvoj fazi ligaškog prvenstva govore nam i rezultati prvog kola popularne Lige 6. Košarkaši Slobode ugostili su ekipu Širokog u Mejdanu, te su u jednoj tvrdoj i neizvjesnoj utakmici slavili pobjedu rezultatom 66:59 i time na odličan način startali svoj put u ligi za prvaka. S druge strane, ekipa Bosne je na domaćem parketu Skenderije pretrpila poraz rezultatom 74:81 od ekipe banjalučkog Borca.

Crveno-crni u fantastičnom raspoloženju dočekuju novi derbi susret u Mejdanu kojeg su najavili trener Adnan Žunić i prvotimac Devine Eke.

“U goste nam stiže ekipa koja je ove sezone projektovana za najveće ciljeve, osvajači Kupa BiH i jasno je da imaju velike ambicije. Maksimalno fokusirano pristupamo subotnjem susretu, Bosna ima ulogu blagog favorita zbog rezultata u prethodna tri duela, ali mi idemo utakmicu po utakmicu i nastojat ćemo da svih 40 minuta odigramo koncentrisano i agresivno jer želja ovih momaka je neupitna. Roster je kompletan i ovim putem bih pozvao publiku da u što većem broju dođu na derbi i pruže nam izuzetno potreban vjetar u leđa”, rekao je Žunić.

“Vjerujem da smo svi već danima potpuno fokusirani na susret koji nas u subotu očekuje, kako igrači tako i cijeli tim oko nas. Nama je ova utakmica od velikog značaja, a da bi ostvarili željenu pobjedu moramo iskontrolisati skok igru. Mislim da je to jedan od segmenata igre koji će nam uvelike pomoći i povećati šanse za trijumf u derbiju. Kada je riječ o napadačkoj igri, priželjkujem da budemo opušteni i odigramo sa samopouzdanjem kao što smo to do sada radili i vjerujem da neće biti problema. Atmosfera je dobra, očekujemo da će publika doći u Mejdan i pomoći nam da ostvarimo drugu pobjedu u ligi za prvaka”, izjavio je Eke.

Susret drugog kola lige za prvaka Bosne i Hercegovine između Slobode i Bosne na rasporedu je večeras, sa početkom od 20 sati u velikoj dvorani sportskog centra Mejdan.

Utakmicu u Tuzli sudit će trojka koju čine Ivan Miličević, Tomislav Stapić i Asmir Kajan.

RTV Slon/ OKK Sloboda