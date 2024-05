Duel bivših premijerligaša: Sloboda na Tušnju dočekuje Čelik

Fudbaleri Slobode danas u 17 sati na Tušnju dočekuju Nogometni klub Čelik iz Zenice.

Crveno-crni su na samo tri boda razlike od direktnog konkurenta za ulazak u Premijer ligu BiH te im sutrašnji meč igra važnu ulogu u borbi za titulu. Sloboda je iz prošle utakmice izvukla samo bod, a Tuzlaci su danas iskoristili priliku da pozovu navijače koji su im veliki motiv za željeni ishod, odnosno pobjedu na Tušnju.

“Ispred nas je duel starih rivala starih poznanika, dakle utakmica između FK Sloboda Tuzla i NK Čelik Zenica. Radi se o dvije ekipe koje sigurno zaslužuju da igraju Premijer ligu BiH. Ekipa je trenutno u sredini tabele, imaju jaku navijačku bazu i sigurno možemo očekivati veliki broj njihovih navijača koji će doći da ih podrže. Što se tiče Slobode i pripreme za ovu utakmicu. Mi znamo šta nas čeka i šta je naš cilj. Spremali smo ze ovu utakmicu kao i za svaku drugu utakmicu ove sezone. Moramo izaći na teren maksimalno fokusirani kako bismo zabilježili tri boda i nastavili svoj put ka Premijer ligi”, kazao je Darko Mitrović, pomoćni trener FK Sloboda Tuzla.

“Dolazi nam jedan atraktivan protivnik. To je naš stari rival i siguran sam da će Čelik doći ovdje da se nadigrava. To je njima jedan dodatan motiv. Ovo je duel nekadašnjih premijerligaša, tako da možemo očekivati jednu dobru utakmicu gdje će obje ekipe igrati napadački. Igrački koji sutra ističe na teren dace svoj maksimum. Koristim ovu priliku da pozovem svoje navijače da dođu i da nam pomognu. Siguran sam da u prethodnim utakmicama, da je bila veća podrška na tribinama u pojedinim trenucima prelomila u našu koristi i da bi rezultat imao drugačiji ishod. Očekujem da će navijači doći u većem broju nego do sada i da nam pomognu da osvojimo nova tri boda”, rekao je fudbaler Slobode Haris Dilaver.

“Mogu vam potvrditi da je cijela ekipa i cijeli tim gladan uspjeha, gladan pobjede u sutrašnjoj utakmici. To se vidjelo kroz trenažni process ove sedmice, ali i tokom prethodnih u smislu fokusa, discipline i naravno dobrog raspoloženja. Što se tiče našeg protivnika, NK Čelika, sigurno je da to jedan atraktivan protivnik i nadam se da će publika doći u što većem broju da nas podrži. Nama stvarno znači njihova podrška i želimo stvoriti dobru atmosferu i dobar ambijent. Želimo da i navijači uživaju u našoj predstavi na terenu i da zajedno proslavimo nova tri boda”, izjavio je Faris Jašarević.