Dugogodišnja borba protiv ilegalnih deponija otpada se nastavlja!

Deseta po redu volonterska akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada „Lets Do It- očistimo zemlju za jedan dan“ bit će održana 17. septembra na pet lokacija u Tuzli. Akcija ove godine proslavlja deset godina postojanja i do sada je u akciji učestvovalo preko 8000 hiljada volontera različitog uzrasta, a prikljupljeno je preko 350 tona otpada.

U posljednjih deset godina koliko traje akcija „Lets do it“ koja predstavlja terenske volonterske akcije čišćenja ilegalnih deponija otpada na području grada Tuzla prikljupljeno je preko 350 tona otpadnog materijala. Ove godine akcija proslavlja deset godina postojanja, a svake godine organizirane su akcije čišćenja ilegalnih deponija. Izuzetak je bila prošla godina, kada zbog pandemije korona virusa akcija nije provedena. Međutim, ove godine akcija će biti održana, ali opet zbog pandemije korona virusa ona će biti upriličena na više lokacija.

„Centralnih okupljanja neće biti, jer smatramo da se trebamo pridržavati higjensko- epidemioloških mjera, pa smo se podijeliti na pet lokacija, Tuzla centar, Slanja Banja, Filozfski fakulete, BKC , park i most Irac i ostale lokacije“, izjavila je Kanita Salihović, izvršna koordinatorica projekta „Let s Do It Tuzla“.

Prema dosadašnjim podacima u akciji će učestvovati preko 600 volontera, kako iz osnovnih i srednjih škola tako i volontera koji su izvršili prijave na info pultovima širom grada.

U deset godina postojanja u akciji čišćenja učestvovalo je preko 8000 mladih ljudi, a pored toga kroz program ekološke edukacije učestvovalo je dodatno 9000 osnovaca i srednjoškolaca Tuzle, ali i oni najmlađi koji nisu školarci.

„Mi i na polju direktno terenskog rada i edukacije nastojimo da obuhavtimo najmlađe segmente društva i kroz naše promotivne aktivnosti i nastojimo da i kod onih najmlađih koji ne idu u školu kroz igre podignemo svijest o zaštiti životne sredine i okoliša“, kazao je Adnan Imamović, projekt koordinator projekta „Lets Do It Tuzla“.

Značaj organizrianja ovakvih akcija prepoznala je i Fabrika cementa Lukavac, te iz fabrike ističu kako su ponosni prijatelji ovakvog jednog projekta.

„Pa mislimo da su iznimno važni, radi se o ekduakcji mladih ljudi vezanih za odlaganje otada očuvanaj životne sredine, što je bitno, da mladi naraštaji u školama uče kako sačuvati životnu sredinu i ekipa zaista radi dobar posao“, izjavila je Nataša Crvenković, voditelj razvoja proizvoda u Fabrici cementa Lukavac.

Pored toga, i Misija OSCE-a u Bosni i Herecgovini pozdravlja i podržava projekat, a naročito volonterski angažman ovih mladih ljudi i smatraju kako je ova akcija jedan divan primjer i pravi korak kako bi svi trebali da radimo i da se ponašamo kako bi očuvali životnu sredinu.

„U očuvanje životne sredine bi svi trebali da se uključe akteri i čitava drušvena zajednica i ovom prilikom misija OSCE-a poziva sve aktere uključijučći vladin i nevaldin sektor da se uključe u ove akcije za čistu i lijepu živtnu srednu „

Volonterska akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada u Tuzli bit će održana 17. septembra u okviru kampanje „World Cleanup Day“ koja će biti provedena u čak 168 zemalja svijeta.