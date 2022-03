Džaferović: Cjelovita BiH je naša sloboda

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović danas je za Dan nezavisnosti BiH – 1.mart, na šehidskom mezarju Kovači položio cvijeće i odao počast šehidima i prvom predsjedniku Predsjedništva RBiH Aliji Izetbegoviću, te tom prilikom poručio da je “cjelovita BiH naša sloboda”.

– Danas je prilika da se još jednom, sjetimo svih koji su najzaslužniji za slobodu koju mi danas uživamo, za one koji su koji su položili svoje živote i utkali ih u cjelovitu i demokratsku slobodnu BiH. Cjelovita BiH je naša sloboda i trebamo se kontinuirano boriti za BiH za koju su se borili najbolji sinovi ove države – kazao je Džaferović.

Radimo to 30 godina, dodao je, jer postoje snage koje nas u tome sprječavaju, da postoje opstrukcije, retrogradne ideje koje danas političkim sredstvima pokušavaju realizirati što u ratu nisu mogli.

– Moja im je poruka danas, za Dan nezavisnosti BiH, sa šehidskog mezarja Kovači da se kane ćorava posla i nikada u tome neće uspjeti. BiH je velika ideja, mnogo su se veći igrači razbili o BiH, završili su u Haagu, na smetljište historije. Tako će završiti i ovi koji danas pokušavaju da atakuju na BiH, oni koji se suprotstavljaju reformama BiH, njenom evropskom i NATO putu – rekao je on.

Nastavljamo dalje, dodao je, bez obzira na svu težinu aktualnog trenutka, potpuno svjesni situacije u BiH i Evropi, ali se želja za slobodom ne može poraziti.

Također, poručio je i onima koji imaju rezerve prema obilježavanju Dana nezavisnosti BiH, da je u njihovom interesu da se poštuje 1.mart – Dan nezavisnosti BiH, jer je cjelovita i demokratska BiH u intersu svih.

O refleksiji ukrajinske krize na BiH, Džaferović je naveo da svi trebaju biti oprezni, ali da se ne treba plašiti, jer, kako je rekao, mi smo na tragu ispravne, normalne ideje, koja poštuje sve ljude u BiH, nikoga ne diskriminira i tu ideju treba dalje nositi, za nju se boriti.

BiH, istakao je, ne može podnijeti više bilo kakve podjele, ni teritorijalne, ni etničke.

Govoreći o odnosu BiH spram ruske agresije na Ukrajinu, naveo je da je to jasno, postoje zakoni i odluke koje govore o poštivanju suvereniteta i teritorijalniog integritet Ukrajine, osuđuje se agresija i udar na vrijednosti na kojima je utemeljena svaka nezavisna država, te da se pridružuje sankcijama civiliziranog svijeta, EU.

Kazao je i to da član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ima drugačije mišljenje, ali “to je njegov problem i njegovo mišljenje, “a on, ako hoće da svoje mišljenje testira, ako želi da promijeni odluke institucija BiH, onda treba da to iznese na Predsjedništvu BiH ili u Parlamentu pa će vidjeti kako će se sve to završiti sa njegovim idejama, a one normalno, ne mogu proći jer su to normalni civilizirani stavovi koje BiH čuva kao svoje zvanične stavove”.

Na pitanje šta je Dodik dogovarao sa Putinom, Džaferović je rekao da ne zna, da to ne zna niko do samo oni, ali, “ukoliko je to nešto što je usmjereno protiv BiH, onda im poručujem da rade uzaludan posao”.

– To je borba dobra i zla, a zlo ne može pobijediti. Barbarstvo i anticivilizacija ne mogu pobijediti. Civilizirani svijet, civlizirane ideje moraju pobijediti. U protivnom to je nestanak svijeta.

– Mi smo u BiH odlučni da branimo suverenitet i teritorijalni itegritet BiH i vrijednosti civiliziranog svijeta koje su utkane u naš sistem i za koji se mi borimo i tu nema nikakve dileme – naglasio je Džaferović.

Upitan da li BiH ima strategiju odbrane ukoliko dođe do oružanih sukoba, istakao je da BiH je odlučna da brani svoj suverenitet i teritorijalni integritet, da brani ravnopravnost svih ljudi, naroda, građana, i to na cijeloj teritoriji, ber obzira gdje ko živio.

Povodom Dana nezavisnosti BiH – 1. marta, na mezarju Kovači cvijeće je položio i predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić, kao i brojne delegacije državnih, federalnih, kantonalnih, gradskih i općinskih vlasti, boračkih i drugih organizacija.

Istovremeno, cvijeće je položeno na mezar i odana počast prvom predsjedniku Predsjedništva RBiH i vrhovnom komandanatu Armije RBiH Aliji Izetbegoviću.

Građani Bosne i Hercegovine danas slave Dan nezavisnosti i 30 godina od referenduma na kojem su se gotovo dvotrećinskom većinom opredijelili za nezavisnu, samostalnu, demokratsku i suverenu državu.

(RTV Slon/Fena)