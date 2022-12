EBRD zainteresiran za finansiranje projekta energijske efikasnosti u TK

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas na vanrednoj sjednici tekst Mandatnog pisma Evropske banke za obnovu i razvoj, a u vezi sa realizacijom projekta „Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona“, te ovlastila premijera kantona i ministar finansija Tuzlanskog kantona da potpišu Mandatno pismo. Podsjećamo radi se o intenciji Vlade TK da implementira mjere energijske efikasnosti u do 200 objekata u javnom vlasništvu u Tuzlanskom kantonu. Mandatnim pismom, Europska Banka za obnovu i razvoj (EBRD) potvrđuje svoju zainteresovanost da, pod uslovom da rezultati procjene projekta i pregovori budu zadovoljavajući, razmotri učestvovanje u Projektu i to na način da osigura dugoročno finansiranje, u obliku izuzetno povoljnog državnog zajma u iznosu do 8 miliona eura Bosni i Hercegovini, a koji će se sukcesivno proslijediti prema Federaciji Bosne i Hercegovine i dalje prema Kantonu. Uz 2 miliona Eura kreditnih sredstava Banka bi nastojala da putem investicijskog granta Europske unije osigura dodatnih 2 miliona Eura nepovratnih sredstava za finansiranje projekta i 750.000 Eura podrške za pripremu i vrednovanje tenderske dokumentacije, te uopće pomoć u provedbi projekta.